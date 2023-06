Exigen al Gobierno garantizar la vida y derechos de Amparo Carvajal

Cargando...

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), emitió un comunicado exigiendo que se garantice la vida y los derechos de la activista Amparo Carvajal, quién lleva más de una semana en vigilia por la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en La Paz, que se disputa con una dirigencia paralela.

Al respecto, Carolina Delgadillo, comisionada de la Cidhpda, manifestó este jueves por la noche en QNMP, que apoyan a Amparo en reconocimiento a la defensa de los derechos humanos que lleva adelante desde la década de los 70', a tiempo que anunciaron que en caso que el Gobierno no se pronuncie en torno a este tema, acudirán a otras instancias internacionales.

"Amparo Carvajal fue violentada; las oficinas fueron tomadas con protección de la policía. Se hizo uso y abuso de la fuerza. La Organización de Naciones Unidas (ONU) sería otro camino", manifestó Delgadillo.

Por su parte, Carvajal expresó su agradecimiento por el apoyo de parte de la población y organismos internacionales.

"Me sindicaron de defender terroristas. Quiero dar las gracias a los que me apoyan. Lo más duro de la vigilia no es el frío; si no que estaba en un lugar donde no tenía ni a dónde ir al baño", lamentó Carvajal, quién se trasladó a su departamento luego de varios días a la interperie en defensa de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.