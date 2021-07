Expresidenta Áñez envía carta a Bachelet y pide audiencia para exponer su caso

Cargando...

La Paz, Bolivia

La expresidenta del Gobierno transitorio, Jeanine Áñez, envió este martes una carta dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en el que solicita exponer su caso y acusa al presidente Luis Arce de encarcelarla por una "decisión política".

"Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Añez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora", señala la misiva.

En el inicio de la carta, Áñez manifestó que los tres delitos por la que ha sido encarcelada aún no fueron demostrados por la Fiscalía; además, aseguró que cumplió con su deber constitucional al asumir la jefatura del Estado, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado.

Recordó que en 2019 el país se encontraba inmerso en un "clima de convulsión social, que repercutió en un vacío de poder".

“Señalan que supuestamente me 'autoproclamé' como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y por ende se me acusa de ser autora de un supuesto 'golpe de Estado' en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito ni antes ni después de asumir mi mandato”, enfatiza.

La exmandataria reiteró que el Gobierno de Arce activó una "persecución judicial" en su contra "haciendo uso de su poder político y quebrantando la independencia del órgano judicial". Y acusa a las autoridades de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia y defensa efectiva, y de pasar por alto su estatus de expresidenta constitucional.

"En el mes de abril sufrí una infección severa con afectación a mis riñones, por efectos de la precariedad de servicios e higiene de los recintos de nuestro sistema penitenciario. En ese contexto, pedí varias veces mi traslado a un centro médico para recibir un tratamiento adecuado y oportuno; empero esta petición me fue sistemáticamente negada", lee el documento.

"Al presente, sigue latente el peligro de que sufra un accidente cerebrovascular o para cardiaco por el cuadro de hipertensión arterial que poseo. (…) Mientras tanto, el gobierno sigue activando más procesos penales en mi contra, los cuales si bien siguen siendo incongruentes, carentes de toda objetividad y respeto a mi anterior investidura, evidencian el carácter indolente e inhumano de asegurar mi encarcelamiento", continúa la carta.

"Por el riesgo que corre mi vida, solicito esta audiencia con su autoridad para que mi hija pueda demostrar documentalmente (…) los motivos por los cuales debo ser liberada y así poder enfrentar todo proceso instaurado en respeto de mis derechos humanos, en mi condición de mujer y exmandataria de Estado".

Jeanine Añez fue aprehendida el pasado marzo por supuestos delitos de "terrorismo, sedición y conspiración" por los hechos de noviembre de 2019.

Desde entonces, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Miraflores, en la sede de Gobierno. Su Defensa presentó diversas solicitudes de cesación a dicha detención preventiva, pero todas fueron negadas.