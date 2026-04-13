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¿Fantasma juguetón o el viento? Captan supuesto hecho paranormal en el Hospital Materno Infantil de Trinidad

La grabación realizada en el centro médico de la capital beniana ha despertado un intenso debate sobre sucesos extraños.

Ximena Rodriguez

13/04/2026 18:41

Foto: Freepik.
Beni

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 El silencio de la madrugada en el Hospital Materno Infantil de Trinidad fue interrumpido por un suceso que desafía la lógica cotidiana. Un video grabado por el familiar de un paciente muestra una hamaca oscilando con fuerza en una sala donde no se percibe presencia humana ni corrientes de aire.

Las imágenes han comenzado a circular con rapidez en las redes sociales, despertando el asombro de los habitantes de la capital beniana. La grabación captura el momento exacto en que el mobiliario mantiene un ritmo constante de balanceo mientras el resto del patio permanece en absoluta calma.

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