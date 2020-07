Gobierno ejecuta ascensos directos de las FF.AA. y pide a la ALP dejar de bloquear y perjudicar

Cargando...

La Paz, Bolivia

El Gobierno nacional realizó la mañana de este lunes la entrega de sables, espadas e imposición de grados a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en un acto realizado en el Patio de Honor del Estado Mayor de Miraflores, La Paz.

La ejecución se dio en cumplimiento a su Decreto Supremo (DS) 4291, que fue aprobado después de que la Cámara de Senadores obstaculizó los ascensos en esta institución.

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, participó del acto de manera virtual a través de una pantalla gigante y un televisor que amplificó sus palabras. Cabe recordar que la mandataria guarda una cuarentena en la residencia oficial de San Jorge en La Paz porque padece de Covid-19.

Destacó el papel fundamental de las FF.AA. después de que defendieron la democracia el año pasado hasta lograr restablecer la pacificación del país y ahora, en plena pandemia, luchan en primera línea por la salud de la población en general.

"Una lucha en la cual los miembros de las Fuerzas Armadas ponen en riesgo sus propias vidas y asumen con valentía y serenidad el rol de una institución ejemplar en la sociedad y ser una institución ejemplar, le otorga a nuestras Fuerzas Armadas autoridad moral, que, como saben, es un tipo de autoridad superior a cualquier otra en las sociedades sanas, (pues) pocos Ejércitos en la historia logran autoridad moral", manifestó Áñez.

Por su parte Luis Fernando López, ministro de Defensa, justificó el ascenso de las autoridades jerarcas de la institución castrense mediante decreto supremo ante el bloqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al no ratificar la nómina remitida por el Ejecutivo en febrero pasado.

López fue el encargado, a nombre de la mandataria, de imponer los grados y entregar los bastones de mando, sables y espadas.

"No era justo ni es justo, que por un simple castigo (del Legislativo controlado por el MAS) a los que defendieron la democracia y siguen sirviendo al país, no (se haga) un acto formal de entrega de sables, espadas, bastones de mandos y grados. Se va a esperar y el pueblo boliviano espera que cumplan con su deber, que ratifiquen este acto y que sean patriotas, que cumplan con el país, porque no solo están bloqueando una situación absolutamente institucional, sino que siguen bloqueando (hasta) créditos", lamentó López.