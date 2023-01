Gobierno sugiere nuevas elecciones en Santa Cruz ante el ‘abandono’ del gobernador y vicegobernador

Santa Cruz

El ministro de Justicia, Iván Lima, abrió este jueves, la posibilidad de convocar a nuevas elecciones, ante la ausencia de un gobernador en el departamento de Santa Cruz.

“Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz, sin dirección tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento, el Tribunal Electoral tendrá la palabra, pero no hemos tomado una definición sobre el tema, lo que no vamos a permitir es que el estatuto de Santa Cruz, no se respete y no se cumpla”, manifestó Lima.