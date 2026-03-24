Hallan supuesta camioneta vinculada a extranjeros que enmanillaron a policías

Se encontró la camioneta presuntamente utilizada por los extranjeros que retuvieron a dos efectivos de la lucha contra el narcotráfico, en un inmueble vinculado a Sebastián Marset, en la zona del Urubó.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes escaparon a bordo del motorizado de color blanco tras cometer el hecho.

Según los reportes, fueron cinco los extranjeros que redujeron a los policías, a quienes dejaron enmanillados mientras exigían la entrega de cajas fuertes presuntamente relacionadas con Marset.

El vehículo fue hallado en la zona oeste de la ciudad, donde fue abandonado en un callejón durante horas de la mañana. Efectivos llegaron hasta el lugar para verificar el motorizado e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las pesquisas continúan para dar con el paradero de los implicados y esclarecer el caso.

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