El hallazgo de un joven sin vida, de aproximadamente 17 años, movilizó este martes a las unidades de emergencia hacia la zona de Tirani Alto. Debido a las condiciones geográficas del terreno, el personal de rescate tuvo que realizar un despliegue especializado para recuperar el cuerpo.

Acceso restringido y rescate

El lugar del hallazgo se caracteriza por ser un sector accidentado y alejado de las vías transitables. Según informó Luis Castellón, director de la EPI Norte, las patrullas debieron abandonar sus vehículos y avanzar a pie por una distancia considerable para tomar contacto con la escena.

"Al tratarse de un lugar inaccesible para vehículos, hemos ingresado a pie aproximadamente un kilómetro. En el sector pudimos identificar a una persona de sexo masculino en posición decúbito dorsal", explicó la autoridad policial.

Peritaje e indicios en la zona

Durante la inspección ocular preliminar, los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recolectaron elementos que ayudan a trazar las primeras hipótesis sobre el deceso. Entre los objetos hallados en las inmediaciones se encontraba una cuerda, indicio que orienta las investigaciones hacia una determinación personal del joven.

No obstante, el director de la EPI Norte fue enfático en señalar que el caso aún está en una etapa temprana: "Hay elementos que harían presumir una situación provocada por la misma persona; sin embargo, al encontrarse el cuerpo ya en el suelo, será el médico forense quien determine las causas exactas de la muerte".

Tras las labores de recuperación a cargo de Bomberos, el cadáver fue trasladado para la realización de la autopsia de ley. La policía busca establecer la identidad del menor y determinar las circunstancias previas a su llegada a esa zona de la ciudad, mientras se espera el informe técnico que descarte la intervención de terceras personas.

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