Hallan sin vida a hombre que desapareció mientras pescaba en el río La Paz

El cuerpo sin vida de un hombre de 41 años fue hallado en las últimas horas a orillas del río La Paz, en el sector de Sapecho, municipio de Palos Blancos.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de abril, cuando salió a pescar.

Búsqueda y hallazgo

Familiares y personas cercanas realizaban la búsqueda, hasta que en la víspera se logró ubicar el cuerpo en una zona cercana al lugar donde pescaba.

En el sitio se encontraron prendas de vestir y cañas de pescar, lo que permitió identificar el área del incidente.

Cuerpo fue hallado en una poza

De acuerdo con el reporte, el cuerpo fue encontrado tras identificar una caña de pescar flotando en una poza.

“Al sacar la caña, se logró arrastrar el cuerpo ya sin vida de la persona desaparecida”, señalaron los intervinientes.

Presumen accidente

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido un accidente mientras realizaba la actividad.

Se presume que resbaló y cayó al agua, quedando atrapado con las líneas de pesca.

No sabía nadar

Testigos y allegados indicaron que la víctima no sabía nadar, lo que habría influido en el desenlace fatal.

Además, se presume que el enredo con los implementos de pesca evitó que el cuerpo fuera arrastrado por la corriente.

Entrega a familiares

Tras el rescate, el cuerpo fue recuperado y posteriormente entregado a sus familiares.

El caso genera consternación en la zona, mientras se confirma que se trató de un accidente.

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