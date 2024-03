Joven supuestamente secuestrado dijo que "no le hicieron nada" y admitió que fue por una deuda

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El joven de 23 años que fue reportado como víctima de secuestro por su madre, fue encontrado en la comunidad de Basilio. Tras unas breves declaraciones, él aseguró que, las personas que lo retuvieron en contra de su voluntad, “no le hicieron nada”, puesto que solo querían cobrar una deuda pendiente que tenían con la progenitora del joven.

“No me hicieron nada”, aseguró el joven que indicó que fue retenido por los supuestos secuestradores por una deuda de dinero que tenían con su progenitora.

“Soy consciente que debo dinero y buscaré una solución”, aseguró al recalcar que durante el tiempo que estuvo retenido ‘no le hicieron nada’.

“Yo no planifiqué nada de esto y tampoco ellos planificaron mi secuestro. Me vieron en la calle y me alzaron. He dicho todo lo que pasó, no he dicho mentiras. Ellos no me hicieron nada”, aseguró mientras fue entrevistado por la Red Uno.

Cargando...

El joven explicó que, si bien no estuvo atado en ningún momento, tampoco intentó escapar puesto que ellos eran tres personas y temió que haya represarías.

Según el relato del joven, las personas lo retuvieron para exigirle a la madre que devuelva el dinero.

El hecho ocurrió el pasado martes 5 de marzo, en el Km 6 carretera antigua a Cochabamba, donde el fiscal Jorge Caballero de la Radial 17 ½ informó sobre la aprehensión de cuatro hombres y una mujer en relación con la denuncia de secuestro.

Luego de un giro inesperado se conoció que la progenitora del joven, adeudaba una suma de dinero a los supuestos captores, por lo que se dio a conocer que el motivo del supuesto secuestro fue por una deuda de dinero.

Cargando...