La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, agradeció al mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira, por la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como líder de la organización criminal Los Pulpos, y destacó la cooperación entre ambos países para combatir el crimen organizado transnacional.

El reconocimiento se produjo durante la visita oficial de Paz a Lima, en el marco del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Bolivia–Perú, desarrollado el viernes 27 de noviembre, donde ambas autoridades abordaron asuntos relacionados con seguridad, comercio e integración fronteriza.

"Quiero agradecer, presidente, el apoyo firme en la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, un criminal de alta peligrosidad que fue capturado en su país y que fue inmediatamente deportado al Perú", manifestó Fujimori.

La mandataria resaltó la importancia de mantener una respuesta coordinada entre Bolivia y Perú frente a las organizaciones criminales que operan en diferentes países de la región.

“Jhonsson Pulpo” fue capturado en La Paz

La captura de Cruz Torres se produjo el 1 de septiembre de 2026, en la ciudad de La Paz, durante un operativo denominado “Pulpo Dos”, desarrollado por unidades especializadas de la Policía Boliviana mediante labores de inteligencia y coordinación con organismos internacionales de seguridad.

El ciudadano peruano era buscado por las autoridades de su país por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas con la organización Los Pulpos, cuya principal zona de operaciones se encuentra en Trujillo, Perú.

Tras su detención, el Gobierno boliviano dispuso su expulsión del territorio nacional para ponerlo a disposición de las autoridades peruanas.

Fue entregado a Perú en la frontera de Desaguadero

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la expulsión se realizó por instrucción del ministro Marco Antonio Oviedo, en coordinación con la Dirección General de Migración y las unidades policiales correspondientes.

Cruz Torres fue trasladado hasta el paso fronterizo de Desaguadero, donde fue entregado a las autoridades peruanas el mismo 1 de septiembre, bajo medidas de seguridad.

La operación permitió que el señalado cabecilla quedara bajo custodia de la Policía Nacional del Perú para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes en su país.