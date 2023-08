Cargando...

En medio de la creciente atención sobre los operativos de búsqueda relacionados con el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, el expropietario del vehículo que fue secuestrado el jueves 3 de agosto en el parqueo del aeropuerto Viru Viru, salió al frente con declaraciones contundentes. Juan Diego Rosado, dueño anterior del vehículo en cuestión, se presentó voluntariamente este viernes 4, en las oficinas de la Fiscalía de Sustancias Controladas, desvinculándose por completo de cualquier relación con Marset.

Acompañado por su abogado defensor, Rolando Salvatierra, Rosado negó categóricamente cualquier vínculo con el fugitivo buscado. Salvatierra afirmó que su defendido fue sorprendido al enterarse por las redes sociales y los medios de comunicación que su vehículo había estado implicado en los operativos policiales relacionados con Marset. Además, resaltó que el vehículo ya no estaba en posesión de Rosado en el momento de los eventos, puesto que lo vendió en junio de 2023 a Alexis Aniceto Radic Moreno.

“En fecha 16 de junio del presente año él (Juan Diego) la vendió al señor Alexis Aniceto Radic Moreno, desde esa fecha él no tiene ninguna responsabilidad civil ni penal con el uso que se le dé al vehículo”, afirmó el abogado.

Por su parte, Juan Diego Rosado expresó su frustración por ser señalado injustamente y declaró: “Me presenté de manera voluntaria, me da vergüenza que me estén apuntando por cosas en las cuales no tengo nada que ver, porque el vehículo ya lo vendí hace tiempo. No conozco a Marset”.



El abogado de Rosado también dijo que el director encargado de investigar el caso de Marset en la Fiscalía de Sustancia Controlada afirmó desconocer cualquier relación entre el secuestro del vehículo y la búsqueda del fugitivo.

Mientras tanto, Julio César Porras, el fiscal designado para el caso Marset, informó que en los últimos dos días se llevó a cabo 15 allanamientos en el marco de la búsqueda del “Rey del Sur”, con tres detenidos hasta el momento. Sin embargo, el desfile de los hermanos Marset sigue siendo desconocido, manteniendo en vilo a las autoridades y a la opinión pública. La investigación continúa desarrollándose en medio de un clima de expectación y especulación.