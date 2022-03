Lima afirma que acompañará el proceso contra Albarracín pese a la prueba de ADN

La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima informó este viernes que, pese a la existencia de una prueba genética de ADN, que descarta la paternidad del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, se mantendrá el patrocinio a Janet A., quien lo denunció por abandono de mujer embarazada.

“Yo voy a defender a todas las mujeres que presenten denuncias en el ministerio. Si viene una mujer a pedir el patrocinio del ministerio, no le puedo pedir el examen de ADN y no puedo pensar que me está mintiendo. (...) Esta señora que ha presentado denuncia contra Waldo Albarracín, como cualquier ciudadana, yo le voy a creer y voy a mantener la credibilidad de ella mientras un juez dicte sentencia", manifestó Lima.