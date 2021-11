Manfred Reyes Villa: “Declararemos persona no grata a Cox”

Cochabamba, Bolivia

El Alcalde Manfred Reyes Villa aseguró que declararán persona no grata al Viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, por el bloqueo al relleno sanitario.

El edil señaló que Cox utiliza su cargo, “él ha perdido la elección, tiene que aprender a perder y no utilizar su cargo para lastimar”.

“No necesito ir al lugar, no aceptaremos ese tipo de chantaje, ellos han sido invitados pueden venir (…) Ya no hay eso que el Alcalde tiene que ir donde les dé la gana a los señores, me estoy reuniendo con ellos, estoy trabajando en los distritos, pero ya no voy aceptar chantajes”, remarcó el Alcalde.