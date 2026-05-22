Mantienen bloqueo en San Julián y aguardan diálogo con el Gobierno

El municipio de San Julián cumple este viernes su octavo día de bloqueo ininterrumpido en tres puntos estratégicos que conectan al oriente boliviano, incluyendo el ingreso al municipio, la salida y la ruta alternativa Okinawa-Los Troncos. Tras jornadas de alta tensión, una comisión técnica del nivel central arribó a la zona para recoger las demandas y canalizar un pliego petitorio formal enviado al Gobierno central.

El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, confirmó el inicio de estas mesas de trabajo y señaló: "Ya estamos iniciando el diálogo con el gobierno nacional porque todos los sectores movilizados no habían tenido el acercamiento de una autoridad nacional". Asimismo, la autoridad edil puntualizó que los manifestantes "están firmes en sus peticiones hasta que vengan las autoridades con poder de decisión", previendo que los ministros de Estado arriben entre lunes y martes de la próxima semana.

Expectativa por soluciones

Los sectores convocados a la mesa, que incluyen tanto a sectores movilizados y no movilizados como FEJUVE y el sector de Villa Paraíso, indicaron que el levantamiento de la medida no se dará por ahora. Existe el compromiso institucional de que las máximas autoridades ministeriales se apersonen con la capacidad jurídica y ejecutiva necesaria para destrabar el conflicto que mantiene paralizada a la región.

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