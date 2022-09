“Me dijeron ladrona sinvergüenza”, dijo Amparo Carvajal quien habría sido echada violentamente de un inmueble

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, denunció que miembros de una institución paralela la expulsaron el pasado miércoles de un apartamento, ubicado en el tercer piso del edificio Oruro, de la ciudad de La Paz.

Según Carvajal ella estaba a cargo del inmueble hace varios años, y que estas instalaciones fueron tomadas de manera arbitraria.

“Veré lo que voy a hacer, me llamaron ladrona sin vergüenza, me dijeron de todo, que vaya a mi país, y que hago aquí y que fui echada de mi país, y yo no contesté a todo eso”, manifestó entre lágrimas Carvajal.