Ministerio de Educación deja sin efecto un instructivo relacionado al Bachillerato Técnico Humanístico

El Ministerio de Educación informó que dejó sin efecto el Instructivo 011/2026 relacionado al Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), con el objetivo de abrir un espacio más amplio de análisis y construcción conjunta con actores del sistema educativo.

Según el comunicado oficial, la decisión surge tras el diálogo con representantes del sector y apunta a fortalecer la participación y el consenso en torno a posibles ajustes en esta modalidad educativa.

Se mantiene el BTH

La cartera de Estado aclaró que el BTH continúa siendo una modalidad fundamental para vincular a los estudiantes con el ámbito laboral. En el documento se remarca:

“Se ha determinado dejar sin efecto el Instructivo 011/2026 con el propósito de generar un espacio más amplio de análisis, consenso y construcción conjunta”.

Flexibilización y continuidad

Asimismo, se explicó que las disposiciones sobre flexibilización en la asignación de horas en áreas técnicas responden a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio educativo, especialmente en regiones donde no se cuenta con maestros especialistas.

Estas medidas, según el Ministerio, fueron acordadas con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

Llamado a la información oficial

Finalmente, la institución exhortó a la comunidad educativa a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de versiones inexactas, priorizando el diálogo y la construcción de acuerdos.

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