Morón: “Demora en entrega de títulos de bachiller es una venganza y chantaje del Gobierno contra Santa Cruz”

Santa Cruz, Bolivia

“Sabemos que los Ministerios han estado trabajando normal, sabemos que nuestros hijos han estado pasando clases de manera virtual, por lo tanto, lo que hace el ministro de Educación (Edgar) Pary, es no ajustarse a lo que está viviendo Santa Cruz y lo que quiere es amenazar, chantajear, amedrantar y se ha llevado ese revanchismo contra nuestros jóvenes”, manifestó el Senador de Creemos, Erik Morón.

Recordemos que, el ministro de Educación, Edgar Pary, indicó el pasado domingo, 13 de noviembre, que los conflictos que se registran en Santa Cruz y Tarija perjudiquen a los estudiantes de último año en la entrega de los diplomas de bachilleres.

“Quiero decirle al ministro Pary que haga su trabajo, cumpla con su deber, con sus funciones y con su trabajo, si usted no emite los títulos de bachiller está incumpliendo con sus deberes, si usted por no emitir los títulos de bachilleres nuestros jóvenes cruceños y tarijeños que son los afectados no pueden escribirse en la universidad está atentando contra la educación universal que tienen que tener todos los estudiantes en nuestro país”, señaló el Senador.