La Alcaldía de El Alto denunció que personas vinculadas a hechos delictivos son aprehendidas reiteradamente, pero recuperan su libertad y vuelven a operar en las calles. Según el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, algunos sospechosos fueron capturados hasta 15 veces.

"Diez, doce, quince veces son aprehendidos y son liberados", afirmó la autoridad, al cuestionar las decisiones judiciales que, según su denuncia, dificultan el trabajo de la Policía y de los equipos municipales en la lucha contra la delincuencia.

Pacheco sostuvo que los operativos de inteligencia permiten identificar y capturar a personas con antecedentes, pero advirtió que algunas recuperan su libertad o reciben detención preventiva por apenas tres meses.

Cuestionan la reincidencia delictiva

El secretario municipal aseguró que los mismos grupos, a los que identificó como clanes familiares, estarían involucrados repetidamente en robos, atracos, asaltos y secuestros.

"Son los mismos antisociales que permanentemente se burlan de la justicia y nuevamente con más violencia atacan a la población", manifestó.

La autoridad indicó que el municipio registra entre dos y tres aprehensiones diarias y señaló que el principal perjudicado por la liberación de los sospechosos es el ciudadano que vuelve a exponerse a estos hechos.

Piden reformas para frenar la delincuencia

Ante esta situación, Pacheco planteó reformas normativas para endurecer las sanciones contra personas con antecedentes reiterados. También informó que la Alcaldía presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de extinción de dominio para afectar los vehículos, motocicletas y propiedades utilizados en actividades delictivas.

La autoridad pidió a jueces y fiscales sumarse a la lucha contra la inseguridad y evitar que las personas capturadas por la Policía vuelvan a las calles y continúen cometiendo delitos.