Padres de una menor abusada dentro de un hospital piden justicia

Cochabamba, Bolivia

Padres de la menor de 9 años, víctima de abuso sexual, exigen justicia. El acusado durante su audiencia de medidas cautelares fue beneficiado con detención domiciliaria, temen que existan más víctimas.

“La jueza de turno de Tiquipaya, no le ha importado la documentación presentada, no le ha importado los derechos de mi hija. ¡Hizo prevalecer los derechos de ese tipo! ¡No sé cómo más llamarlo!”, señaló el padre de la niña.

La denuncia fue realizada este fin de semana, contra de un estudiante de medicina, que es voluntario en el hospital “Benigno Sánchez”, quien habría aprovechado que realizaba curaciones a la menor, por la mordida de un can, para realizarse toques impúdicos, dejando a la víctima afectada.

Los padres no comprenden como el agresor de su hija pudo ser favorecido con esta determinación, ante el delito que cometió, exigen cárcel y ayuda a la Fiscalía, que estaría desistiendo de la apelación.

“Yo le dije ¿Qué ha pasado hijita? Mi pequeña mi respondió: ‘Yo ya no quiero volver aquí, porque el Doctor me ha lamido mi potito’. Incluso le pregunte ¿Hija estás segura? Ella me ratificó lo que pasó. Mi hija está en shock, no entiende lo que pasó, ahora piensa que cada vez va pasar lo mismo. No quiere que nadie le vuelva a tocar”, contó en medio de lágrimas la madre.