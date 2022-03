Para Arias el futuro Defensor debe ser imparcial y ejercer el cargo sin presiones partidarias

Este jueves, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias señaló que el futuro Defensor del Pueblo debe ser imparcial, autónomo y que vele por el pueblo, además de ejercer el cargo sin presiones partidarias.

Ante la exigencia de la oposición respecto a la aplicación de dos tercios para la aprobación del reglamento y la convocatoria para la elección del nuevo Defensor del Pueblo, Arias pidió “que sean confiables, que sean imparciales, que velen por el pueblo, antes que velar por un partido político, sino va a ser un fantoche”.

En cuanto se refiere a nombres sugeridos como candidatos, algunos sectores proponen para el cargo a María Galindo de Mujeres Creando, Manuel Morales del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, el dirigente Jesús Vera, acusado por la quema de 66 buses Pumakatari, el exprocurador José María Cabrera y la actual defensora interina Nadia Cruz

Con relación a esas sugerencias, Arias dijo que están en su derecho de presentar sus postulaciones pero, en su criterio, los modelos a seguir son los exdefensores Rolando Villena, Ana María Romero de Campero o Waldo Albarracín.

Por último, el burgomaestre paceño señaló que una de las cualidades que debe tener la nueva autoridad es la autonomía de pensamiento, alta credibilidad y que tenga la capacidad de recuperar la “confianza de las instituciones del Estado” y de la población.

“Si no, nos vamos a hacer un fantoche, nos vamos a hacer un daño y el Defensor del Pueblo va a nacer muerto y no queremos eso, queremos un Defensor del Pueblo que realmente vigile y nos ponga en orden a las instituciones públicas. Hoy yo soy funcionario público, yo puedo estar cometiendo algunas violaciones a los derechos de los ciudadanos, tengo que tener un defensor que me llama a la reflexión, que me convoque, pero no desde un punto de vista partidario, sino desde un punto de vista de apego a la ley”, aseguró Arias.