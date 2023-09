Beni

Pedro Comier de 11 años, es estudiante de la unidad educativa El Retiro, en San Ignacio de Moxos, Beni. El pequeño ganó una maratón de su unidad educativa con los pies descalzos.

Pedrito tiene 7 hermanos y vive junto a sus padres y abuelos. Viene de una familia de escasos recursos, sin embargo, esto no es un pretexto para Pedrito, que asegura que correr le llena de alegría.

"Me gusta corres, el atletismo me gusta. Siento alegría cuando corro. Corro sin zapatos, y así corro más fuerte. Mis piesitos se lastiman un poquito" dijo Pedrito en entrevista con Que No Me Pierda de Red Uno