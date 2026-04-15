Persisten fallas en vehículos y amplían plazo de resarcimiento hasta mayo

A pesar de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantiza que la gasolina es de óptima calidad, continúan registrándose fallas en vehículos y aumentan los reclamos por resarcimiento.

Conductores afectados siguen acudiendo a oficinas y ventanillas en la sede de gobierno para gestionar compensaciones, ya que aseguran que el proceso digital presenta dificultades.

“Es complicado porque nos piden documentos y en la página también un poco se complica”, señaló un usuario.

Desde YPFB informaron que el sistema de resarcimiento fue ampliado hasta el 15 de mayo y que el tiempo de respuesta no supera los 21 días desde la presentación del reclamo hasta el pago.

Sin embargo, desde el sector transporte cuestionan el alcance del beneficio.

“Dieciocho compañeros simplemente están beneficiados en este momento”, denunciaron.

En paralelo, talleres mecánicos reportan que los problemas persisten y que continúan llegando entre ocho y diez vehículos por día con fallas relacionadas al combustible.

El experto automotriz Fernando Alvarado explicó que aún es prematuro determinar si la calidad del combustible ha mejorado.

“Habrá que esperar un mes para ver si hay una reducción de vehículos con este tipo de fallas”, indicó.

Asimismo, recomendó realizar mantenimientos preventivos para evitar daños mayores en los motores.

“La sugerencia es hacer mantenimiento para que no colapsen los motores ni se dañen las válvulas”, señaló.

Mientras tanto, la principal demanda de los usuarios es la ampliación del registro de afectados, en medio de la incertidumbre sobre la calidad del combustible y el aumento de vehículos con problemas mecánicos.

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