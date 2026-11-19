El diputado Diego Brañez, de la bancada de APB-Sumate, anunció la presentación de una denuncia contra el expresidente Evo Morales, a raíz de las denuncias sobre la participación de niños y adolescentes en las vigilias instaladas en el Trópico de Cochabamba para resguardar al exmandatario.

El legislador cuestionó que menores de edad permanezcan en las calles durante estas vigilias y señaló que, según las denuncias conocidas, también se utilizarían armas artesanales para proteger a Morales.

"Con los niños no se juega, señor Morales. Los niños no son para hacer vigilias o utilizarlos como escudo. Los niños son para que ellos puedan disfrutar de su niñez, estar en los parques, estar en las escuelas, estar en sus casas, con sus padres", manifestó Brañez.

Dan plazo a la Defensoría del Pueblo

El diputado también exigió la intervención del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para que investigue la situación y adopte medidas de protección en favor de los menores de edad.

Brañez anunció que otorgó un plazo hasta el martes para que la institución actúe y advirtió que, de no existir una respuesta, acudirá a otras instancias judiciales.

"Le vamos a pedir al defensor del pueblo que actúe contra estos malos padres que están llevando a sus hijos para hacer este tipo de vigilias", sostuvo.

Asimismo, lanzó una advertencia a Callisaya y señaló que podría promover acciones desde la Asamblea Legislativa si considera que no cumple con sus funciones de protección a los sectores vulnerables.

El legislador insistió en que las autoridades deben priorizar la protección de niños y adolescentes y evitar que sean expuestos en escenarios de conflicto político.

La denuncia y las advertencias del diputado se producen en medio de la polémica por la presencia de menores en las vigilias que se desarrollan en el Trópico de Cochabamba.