Propietarios de una licorería lograron frustrar asalto

Cochabamba, Bolivia

Tres delincuentes armados intentaron asaltar una licorería en el kilómetro 2 de la Av. Petrolera. Apuntaron con un arma de fuego a los dueños y los golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola.

Las víctimas pusieron resistencia y los dos hijos de los propietarios también recibieron golpes en las manos. Después de unos minutos lograron evitar el atraco, dos delincuentes lograron huir en un automóvil y el tercero no. Fue escarmentado y recibió una golpiza antes de ser entregado a la Policía.

Tres antisociales ingresaron a una licorería y encañonaron a la propietaria, estaban cubiertos con gorras y barbijos, intentaron llevarse el dinero, pero en las imágenes se ve como amedrentan y golpean a la propietaria que se resiste, junto a sus hijos comienzan a defenderse hasta que logran reducir a los ladrones.

“Nos atracaron aquí, con la cacha del arma me golpearon en la cabeza, pero nosotros nos defendimos como hemos podido, pasó cuando estábamos por cerrar, eran tres, dos escaparon. Más bien no me robaron nada, es segunda vez que me atracan, advertimos con quemar vivos a los delincuentes”, declaró la víctima.