“Que no se olvide Torrico que no solo soy alcaldesa, también soy madre y soy hija”, manifestó Eva Copa

El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó este martes que el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, no solamente la denigró a ella en su condición de alcaldesa y máxima autoridad electa en la urbe alteña, sino a todas las mujeres de su ciudad, agregó que este hecho es una clara muestra de que él ejerce violencia.

“Tiene que tomar en cuenta el señor (Torrico) que no solamente se ha denigrado a Eva Copa, le guste o no soy la alcaldesa de la ciudad de El Alto, represento a toda esa urbe y represento a las mujeres, este tipo de adjetivos calificativos denigran nuestra imagen”, manifestó Copa.

La autoridad señaló que este tipo de declaraciones vertidas por Torrico, en su contra, muestra un retroceso a todo el trabajo que se viene realizando, ya que el país se encuentra en una lucha constante para erradicar la violencia contra la mujer, la violencia política, y específicamente se encuentran en el año de la despatriarcalización.

Según señaló Copa, esa reunión llamada inauguración de una escuela de formación política, no sería lo que supuestamente plantean, ya que según dijo lo único que enseñan en ese lugar es denigrar a la mujer, insultar a la mujer y darle adjetivos calificativos.

“Reírse, mofarse de ellas es lamentable, para su conocimiento del señor Torrico a las mujeres nos cuesta llegar al ámbito político. Nosotros tenemos una doble carrera a diferencia de los varones, porque no solamente vemos el tema político, también vemos el tema familiar, que no se olvide que no solamente soy alcaldesa, también soy madre y soy hija”, puntualizó Copa.