Una oportunidad para desconectarse del estrés cotidiano y reconectar con uno mismo. Bajo esta propuesta, Shadow Flow prepara un nuevo encuentro para el próximo 12 de diciembre, invitando a los participantes a disfrutar de una experiencia que combina técnicas de respiración, sonidos envolventes, movimiento corporal y cacao.

La actividad forma parte de Vital Flow, una iniciativa impulsada por Carmen Ribera que busca ofrecer espacios dedicados al bienestar emocional, la introspección y la conexión personal.

La propuesta está pensada tanto para quienes desean descubrir nuevas formas de relajación como para aquellos que participaron en la primera experiencia y buscan repetirla.

“Vital Flow es una fusión de respiraciones, de diferentes tipos de respiraciones, como holotrópica, como respiraciones tántricas, acompañadas de movimiento y música”, explicó Ribera.

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar en prácticas de respiración consciente, ejercicios de movimiento y sesiones acompañadas por sonidos de instrumentos como los cuencos, utilizados habitualmente en experiencias de meditación y relajación.

Otro de los elementos que distingue a Shadow Flow es la incorporación del cacao, que forma parte de una experiencia orientada a la introspección y la conexión con las emociones.

Ribera destacó la importancia de dedicar tiempo al bienestar personal, especialmente en una rutina marcada por las responsabilidades y preocupaciones.

“Estamos desconectados de nuestro cuerpo, desconectados de nuestras emociones”, manifestó, al explicar la motivación detrás de esta propuesta.

Shadow Flow abre una nueva oportunidad para vivir la experiencia

Después de su primera edición, Shadow Flow regresa el 12 de diciembre con una invitación a explorar el mundo interior, reconocer las emociones y disfrutar de un momento de tranquilidad.

La jornada reunirá respiración, música, movimiento, sonidos y cacao en un ambiente pensado para que cada participante pueda vivir la experiencia a su propio ritmo.

La invitación está abierta a quienes buscan regalarse un momento diferente, alejarse de la rutina y dedicar tiempo a su bienestar personal.

Con esta segunda fecha, Vital Flow apuesta por seguir creando espacios de encuentro, relajación y autoconocimiento.

Foto Vital Flow.