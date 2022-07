Responde la mamá acusada de maltrato a su beba de 10 meses por su esposo: "Él es el violento, bebe y sale con mujeres"

Cochabamba, Bolivia

Apareció la mujer señalada por golpear, hacer beber cerveza y también dar de comer coca a su beba de 10 meses. Ella niega todas las acusaciones, asegura que se trata de una mentira de su esposo, ya que ella es la verdadera víctima. Explicó que el padre de la niña es alcohólico y no se dedica a la pequeña.

"Mi esposo es el bebedor. Desde que nos casamos, me ha demostrado que es un hombre borracho, violento, agresivo, siempre le gustaba irse de parranda cada fin de semana y salir con diferentes mujeres. Pero a mí me anda acusando de que yo he alcanzado a mi bebé la cerveza y le obligo a pijchar", indicó.