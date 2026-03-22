Salud en jornada electoral: Hospitales de Cochabamba reportan atenciones normales y cuatro nacimientos

Mientras la ciudadanía se volcaba a las urnas, los centros de salud de segundo y tercer nivel en el departamento mantuvieron sus puertas abiertas, operando con absoluta normalidad. El personal de turno garantizó la atención de emergencias y referencias, demostrando que la red sanitaria no hizo pausas durante este domingo de comicios.

Bienvenida a nuevos ciudadanos en el Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi" fue uno de los puntos con mayor actividad simbólica de la jornada. Según el reporte del personal de turno, las labores se desarrollaron como cualquier otro día, recibiendo pacientes referidos de diversos municipios.

Hasta el promediar de la tarde, el hospital ya registraba tres nacimientos: dos varones y una mujer, todos atendidos con éxito por los equipos de obstetricia. Además, se informó que una cuarta paciente fue ingresada de emergencia para una intervención por cesárea, consolidando una jornada de intensa labor en favor de la vida.

Casos menores en el Hospital del Niño

Por su parte, el Hospital del Niño "Manuel Ascencio Villarroel" calificó la jornada como "bastante tranquila". Aunque se registraron ingresos, afortunadamente no hubo casos de extrema gravedad que lamentar.

"Hemos atendido a pacientes que sufrieron caídas accidentales con fracturas en extremidades de huesos largos, pero ningún caso crítico ha sido recibido el día de hoy", detallaron desde la administración del nosocomio pediátrico.

A pesar de las restricciones de circulación vehicular, las ambulancias y el personal de emergencia se desplazaron sin inconvenientes, asegurando que el derecho a la salud se mantuviera vigente paralelamente al ejercicio democrático. Los hospitales de la Llajta cierran este domingo con un balance positivo, reportando estabilidad en sus servicios de emergencia y hospitalización.

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