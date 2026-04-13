Santa Cruz enfrenta crisis en salud y piden nuevas infraestructuras médicas

En el marco del análisis de los ejes rumbo al debate por la Gobernación de Santa Cruz, representantes del sector salud alertaron sobre la crítica situación que atraviesa el departamento y plantearon medidas urgentes para la próxima gestión.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, recordó la magnitud del sistema sanitario al señalar que el departamento supera los 4 millones de habitantes, lo que incrementa la presión sobre los servicios.

“No nos olvidemos que somos el departamento más grande”, afirmó.

Entre las principales demandas, el sector destacó la necesidad de construir un hospital oncológico, ante la creciente demanda de atención especializada, así como un complejo materno infantil, debido al colapso de los servicios actuales.

Según explicaron, la capacidad instalada es insuficiente, con apenas 180 camas para atención infantil, lo que limita la respuesta en áreas críticas como neonatología.

Otro punto crítico es la situación del hospital de tercer nivel de Montero, que aún no opera plenamente bajo administración departamental, lo que impide descongestionar otros centros de salud, especialmente en el norte integrado.

A esto se suma que hospitales emblemáticos como el San Juan de Dios y el Japonés no han ampliado su capacidad en más de una década, reflejando una falta de inversión sostenida en el sector.

El llamado del sector médico fue a dejar de lado promesas y avanzar en acciones concretas y coordinadas entre niveles de gobierno.

El diagnóstico evidencia un sistema de salud presionado por la demanda creciente y la falta de planificación, en un contexto donde las decisiones de la próxima autoridad serán determinantes.

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