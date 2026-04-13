TEMAS DE HOY:
El Alto Achacahi Acribillado en el Trópico

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Pacto Fiscal en Santa Cruz: La propuesta de abrogar la Ley 154 para recuperar los recursos regionales

Hacia una autonomía real y sostenible, la urgencia de legislar sobre las competencias tributarias de las regiones bolivianas

Ximena Rodriguez

12/04/2026 21:30

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El debate rumbo a la Gobernación de Santa Cruz ha puesto bajo la lupa el actual Pacto Fiscal, que es uno de los ejes centrales. Según el analista José Luis Santistevan, actualmente el “75% se va al nivel central”, una cifra que limita severamente la capacidad de gestión de las administraciones departamentales.

Ante este escenario, la estrategia sugerida para la nueva autoridad consiste en presentar una ley desde el primer día para modificar la disposición transitoria que frena el acuerdo fiscal. Santistevan advierte que el consenso será difícil si se intenta incluir a todas las instituciones simultáneamente, señalando que "ahí se pierde el caso, nunca va a haber acuerdo".

Propuesta de reforma tributaria

La ruta crítica planteada exige abrogar la Ley 154 para permitir que las autonomías generen sus propios ingresos sobre sus competencias constitucionales. El analista enfatiza la necesidad de que gobernaciones y alcaldías puedan "crear impuestos, tasas y patentes sobre sus 36 y 43 competencias", otorgando así una capacidad plena para ejercer la autonomía.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD