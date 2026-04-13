Pacto Fiscal en Santa Cruz: La propuesta de abrogar la Ley 154 para recuperar los recursos regionales

El debate rumbo a la Gobernación de Santa Cruz ha puesto bajo la lupa el actual Pacto Fiscal, que es uno de los ejes centrales. Según el analista José Luis Santistevan, actualmente el “75% se va al nivel central”, una cifra que limita severamente la capacidad de gestión de las administraciones departamentales.

Ante este escenario, la estrategia sugerida para la nueva autoridad consiste en presentar una ley desde el primer día para modificar la disposición transitoria que frena el acuerdo fiscal. Santistevan advierte que el consenso será difícil si se intenta incluir a todas las instituciones simultáneamente, señalando que "ahí se pierde el caso, nunca va a haber acuerdo".

Propuesta de reforma tributaria

La ruta crítica planteada exige abrogar la Ley 154 para permitir que las autonomías generen sus propios ingresos sobre sus competencias constitucionales. El analista enfatiza la necesidad de que gobernaciones y alcaldías puedan "crear impuestos, tasas y patentes sobre sus 36 y 43 competencias", otorgando así una capacidad plena para ejercer la autonomía.

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