¿Qué tan importantes son las normas ambientales para Santa Cruz?

En el marco del debate rumbo a la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el tema medioambiental surge como uno de los grandes pendientes, según advirtió el investigador Leonardo Tamburini, quien señaló que la próxima gestión de la Gobernación deberá asumir acciones urgentes para evitar nuevas crisis.

“Lo primero que debiera hacerse es recomponer la unidad de recursos naturales de la gobernación”, sostuvo.

El especialista explicó que es fundamental fortalecer el sistema de áreas protegidas departamentales, así como reactivar instancias clave para la gestión ambiental.

Asimismo, alertó sobre la cercanía de la época seca y el riesgo de incendios forestales, por lo que consideró clave reforzar el rol del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

En esa línea, recomendó implementar acciones preventivas como capacitación, difusión y planificación anticipada para evitar repetir crisis ambientales registradas en años anteriores.

También hizo énfasis en la necesidad de convocar nuevamente a la Comisión Agraria Departamental, con el objetivo de abordar el uso inadecuado de la tierra, identificado como una de las principales causas de los incendios.

“Los incendios vienen a partir de un uso irresponsable de la tierra en áreas de bosque o no permitidas”, explicó.

El experto cuestionó la ausencia del tema ambiental en las propuestas de los candidatos.

“Ninguno de los candidatos está hablando del tema ambiental, es netamente desarrollismo”, criticó.

El análisis pone en evidencia la urgencia de incorporar políticas sostenibles en la agenda pública, en un contexto donde los riesgos ambientales continúan en aumento en el departamento.

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