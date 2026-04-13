Santa Cruz: Fesirmes anuncia paro de 96 horas para esta semana por deuda salarial

El Fesirmes anunció un nuevo paro de 96 horas en hospitales, que comenzará este martes, en protesta por el incumplimiento de pagos salariales, aportes y beneficios sociales por parte de las autoridades.

La representante del sector, la doctora Kadidja Ovando, afirmó que la medida se adopta tras semanas de conflicto y luego de un anterior paro de 72 horas, sin avances en las negociaciones.

“Lamentablemente no tenemos una respuesta honesta, como no la hemos tenido durante toda esta gestión. Estamos a pie de un paro de 96 horas para esta semana desde el día de mañana”, señaló.

La dirigente denunció deudas acumuladas en salarios y otros compromisos laborales. “Se adeuda más del 60% del mes de enero. El mes de febrero no hay miras de que lo cancelen aún. Estamos con incumplimiento de dos meses”, explicó.

Asimismo, indicó que existen retrasos en el pago de aportes a la Gestora Pública, a la Caja Nacional de Salud y el incumplimiento del subsidio prenatal y postnatal.

Pese a la medida de presión, el sector aclaró que la atención de emergencias y cirugías programadas continuará, mientras que la consulta externa será suspendida.

“Nunca hemos dejado de atender. La emergencia se refuerza, las cirugías programadas siguen. Lo que se ha suspendido es la consulta externa”, indicó.

Finalmente, pidió comprensión a la población y cuestionó las condiciones en los establecimientos de salud. El paro de 96 horas se aplicará desde este martes en hospitales del sistema público.

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