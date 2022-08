Santistevan: "El alcalde le dio la espalda al pueblo, esto se lo va a cobrar el ciudadano"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Ante el anuncio del alcalde Jhonny Fernández sobre un cambio en su gabinete municipal, el exsecretario de Autonomías, José Luis Santistevan, afirma que este "es el resultado de meterse en algo político y darle la espalda al pueblo en algo tan importante como es el Censo, esto se lo va a cobrar el ciudadano", advirtió.

Para la exsecretario, la posición de Fernández con la realización del Censo "ha roto la confianza con el ciudadano y esto va tener un costo político".

Respecto al planteamiento de un revocatorio al alcalde de Santa Cruz, señaló que esto "es un derecho del ciudadano no es si le gusta o no, lo que el votante hace en las urnas, solo él lo puede deshacer", sin embargo, apuntó que este no es un proceso simple tiene sus etapas que cumplir y es moroso.

Por otro lado, señaló que el problema en el gabinete municipal "no es la gente, sino su modelo de gestión, la condicionante está diseñada para que se produzcan hechos de corrupción".

"Cuando uno mira lo que sucede en el interior del gobierno municipal, se da cuenta que parece que no hay alcalde". Por lo menos debe tener un control efectivo de lo que sucede en sus secretarías y sancionar, remarcó, revelando que ese fue el motivo de su renuncia, puesto que considera que "se deben excluir las secretarias donde se generan los focos de corrupción".