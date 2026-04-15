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Se apaga la vida del pino de reemplazo en la Plaza de las Banderas: El árbol "sustituto" está a punto de secarse

Tras el trágico incendio de los pinos centenarios en septiembre pasado, la especie joven colocada por la Alcaldía presenta ramas marchitas y un deterioro que obliga a una intervención de emergencia.

Milen Saavedra

14/04/2026 20:57

Se apaga la vida del pino de reemplazo en la Plaza de las Banderas: El árbol "sustituto" está a punto de secarse
Cochabamba, Bolivia

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La mala fortuna parece ensañarse con la vegetación de la Plaza de las Banderas. A poco más de siete meses del incendio que acabó con los icónicos pinos centenarios del lugar, el ejemplar de pino ciprés que fue plantado para devolverle el verdor a la zona norte se encuentra actualmente en estado crítico y corre el riesgo de morir.

El pino fue colocado como una reposición directa tras el fatídico 9 de septiembre de 2025. En aquella ocasión, lo que debía ser un festejo por el histórico triunfo de la Selección Boliviana ante Brasil derivó en un incendio provocado por pirotecnia que redujo a cenizas los árboles que habían custodiado la plaza por décadas. Pese a los esfuerzos técnicos de la gestión pasada por salvar los restos de los troncos originales, estos terminaron secándose, obligando a su retiro definitivo.

Un diagnóstico preocupante

Hoy, la imagen del nuevo ejemplar es desalentadora. Aunque se trata de una especie joven, el árbol luce con la mayoría de sus ramas secas y amarillentas, conservando apenas unas pocas zonas con follaje verde. El deterioro es tan evidente que transeúntes y vecinos han manifestado su preocupación, pues temen que la plaza pierda nuevamente su identidad natural.

Especialistas sugieren que el ejemplar requiere de tratamientos especiales y una evaluación técnica profunda para determinar si el problema radica en el proceso de adaptación al suelo, el riego o una plaga específica que esté atacando sus ramas.

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