Se registra un nuevo deslizamiento en La Paz y atrapa dos vehículos

La Paz, Bolivia

La mañana de este viernes, 16 de febrero, un talud se deslizó en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz. Al menos dos vehículos quedaron atrapados bajo la mazamorra.

El deslizamiento afectó a dos vehículos que quedaron atrapados bajo la mazamorra de tierra y también una persona resultó herida, ya que el lodo afectó su casa. Entre los motorizados, un jeep, resultó prácticamente destrozado por la fuerza de las piedras que cayeron del cerro. Era una calle de tierra.

Según vecinos, sucedió a las 8 de la mañana, tras varias jornadas de persistentes lluvias. El sector se encuentra cerca del parque de las Cebras, denominado Jinchupalla. Al lugar llegaron personal de Bomberos y funcionarios de la Alcaldía.

Fue trasladado en ambulancia para ser atendido.

De acuerdo con habitantes de la zona, habría otro vehículo que también fue sepultado por el talud. Sería una peta. También serían cuatro viviendas afectadas. Se espera un informe oficial.

Otro motorizado que estaba cerca logró ser sacado a tiempo, aunque también resultó con daños.

"Cuando se empezó a remojar fuimos a la subalcaldía, pero me cuestionaron si teníamos papeles y si la vía estaba aprobada, que no tenían por qué venir a este lado, Me dijeron que era un intransigente por insistir", reclamó un vecino.