Se registró un sismo de 2.8 en la escala de Richter en el departamento de Potosí

La Gobernación de Potosí informó que este domingo se registró un sismo de 2.8 en la escala de Richter, en Caiza D.

La población sintió el movimiento, pero no causó daños ni materiales, ni personales, esta información fue corroborada por el Observatorio San Calixto.

"Este temblor se ha percibido por la población, pero, no causó daños en la población civil, ni en la infraestructura educativa o salud. Se realizó el monitoreo correspondiente con los técnicos del Gobierno Municipal de Caiza C, a través del área de Gestión de Riesgos. Se confirmó con el Observatorio de San Calixto esta información por tanto, informarles que no tenemos daños en la infraestructura, ni en la población", agregó Cruz.