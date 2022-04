Sedeges niega denuncia de irregularidades en la muerte de un joven en el Centro Cometa

Cochabamba, Bolivia

Luego de la denuncia de familiares del adolescente de 16 años, que se suicidó el viernes en el Centro de Infractores “Cometa”, sobre irregularidades en la muerte del joven, desde el Sedeges negaron estas acusaciones.

Según la familia del menor, el cadáver presentaba señales de haber sido golpeado y no tenía ojos, ni lengua. Por eso, presumen que no se habría suicidado.

“Mi primo no se ha suicidado. Tiene marcas en todo el cuerpo. No es por suicidio, sino por golpes. Su cuerpo no tiene órganos”, declaró la familiar.