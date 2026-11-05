Segip atenderá este sábado en todo el país para trámites de cédula de identidad

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) habilitará una jornada especial de atención este sábado 7 de noviembre en sus oficinas de todo el país, con el objetivo de facilitar los trámites de cédulas de identidad a la población.

El encargado de oficina, Fernando Torrez, informó que la atención se realizará de 08:00 a 14:00 en todas las dependencias habilitadas de la institución, en los nueve departamentos.

¿Qué trámites se podrán realizar?

Durante esta jornada, los usuarios podrán gestionar la emisión, el duplicado y la reposición de cédulas de identidad, de acuerdo con sus necesidades.

“Vamos a tener específicamente todos los trámites que se requieran para cédulas de identidad”, precisó el funcionario.

Oficinas habilitadas en La Paz

En la ciudad de La Paz, la atención estará disponible en todas las oficinas habilitadas del SEGIP. Entre los puntos mencionados se encuentran la estación del Teleférico Celeste, la oficina de la calle 20 de Octubre, en la zona de San Pedro, y las dependencias ubicadas en el Megacenter, en Irpavi.

La institución recordó que esta atención especial se realiza los primeros sábados de cada mes. La jornada del 7 de noviembre permitirá a quienes no pueden acudir de lunes a viernes realizar sus trámites durante el fin de semana.