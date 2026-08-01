Subteniente asesinado en San Matías tenía arma prestada: revelan falta de equipo reglamentario en la Policía

“Son dos promociones, 2024 y 2025, que no han sido dotadas de sus armas de reglamento”, admitió el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, al esclarecer las condiciones en las que operaba uno de los efectivos policiales abatido en Asunción de la Frontera, en Santa Cruz. La máxima autoridad policial responsabilizó al Ministerio de Gobierno de la gestión anterior por esta falta de equipos y confirmó que el subteniente fallecido durante la emboscada acudió al operativo utilizando un arma prestada.

Mecanismo de préstamo para responder a emergencias

Frente a la desprotección de los efectivos egresados, la institución se vio obligada a implementar una logística interna de contingencia para abastecer a su personal en zonas de alto riesgo.

“Lo que hacemos nosotros como institución es hacer el préstamo de las armas que tenemos en las unidades a quienes no tienen para ir a estos operativos”, explicó Sokol, al ratificar que ya se entablaron gestiones con el actual ejecutivo para garantizar la dotación del armamento a las promociones venideras.

Esta delicada revelación sobre las carencias tácticas coincide con el despliegue del contingente de 100 policías enviado a San Matías tras el pedido de las autoridades locales por mayor seguridad. Las unidades del orden se sumarán a labores como las que ya se realizaron de rastrillaje helitransportado que lograron descubrir una pista clandestina, una avioneta Cessna y 500 litros de avigas a solo 10 kilómetros de Ascensión de la Frontera.

Unidad contra el narcoterrorismo

“Pedimos que proporcionen información y no sean cómplices ni encubridores de estos grupos delincuenciales que lo único que causan en nuestro país es muerte, dolor y violencia”, exhortó el comandante General a la ciudadanía fronteriza. La Policía Boliviana ratificó que mantendrá los operativos por aire y tierra hasta erradicar a las redes criminales e intensificar la búsqueda de Adán Licer Olivera Barbery, alias “El Grillo”.

Mira la programación en Red Uno Play