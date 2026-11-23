Más de 500 aves fueron decomisadas durante operativos realizados este fin de semana en el departamento de Tarija, en acciones contra la tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre. Los procedimientos fueron ejecutados por la Unidad de Conservación y Desarrollo de la Fauna y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda).

Uno de los operativos se desarrolló en Yacuiba, donde efectivos de la Felcda intervinieron a una mujer que tenía en su poder 29 especímenes de catitas, que se encontraban dentro de cajas.

Edgar Mantilla, uno de los efectivos policiales pertenecientes a la división, informó que la persona fue trasladada a dependencias policiales y que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

"El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales, la regional Yacuiba, ha podido intervenir a una persona que se encontraba en posesión de 29 especímenes de este tipo, de las catitas", explicó.

Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 500 aves en Villamontes, que presuntamente pretendían ser comercializadas de manera ilegal.

Estos operativos buscan frenar las actividades que atentan contra la fauna silvestre y que pueden derivar en responsabilidades legales para las personas involucradas.