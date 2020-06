Tejada: Maestros de colegios privados que pidan pagar pensiones para pasar notas deben ser denunciados

La Paz, Bolivia

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Christian Tejada, en entrevista con El Mañanero se refirió a presuntas denuncias en el departamento de Cochabamba de padres de familia que aseguran que algunos maestros de colegios privados advirtieron que no iban a pasar las notas de las clases virtuales si no pagaban el total de las pensiones. Tejada señalo que este tipo de acciones son delitos que deben ser denunciados.

“Es un delito que alguna institución educativa o algún docente quiera extorsionar algún padre de familia o algún estudiante de no pasar las notas o no dejar pasara clases si no paga las mensualidades, las denuncias tiene que ser en la Dirección Distrital o en la Dirección Departamental de cada departamento”, señalo Tejada.

Recalco que ningún docente puede extorsionar a ningún padre de familia o estudiante para colocar la nota correspondiente o privarle de la educación virtual que por el momento dada la situación de la pandemia que va aplicando.