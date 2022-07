Trabajadores municipales protestan contra la concejal Silvia Solíz y ella denuncia amedrentamiento

Cochabamba, Bolivia

Trabajadores municipales protestaron ayer en el Concejo Municipal en rechazo de las declaraciones de la concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Silvia Solíz. Ella indicó que en la alcaldía de Cochabamba aún trabajan funcionarios de la época del exalcalde José María Leyes, que fueron parte de una mala gestión.

Anunciaron que se reunirán y convocarán a una asamblea para analizar con sus asesores cuáles serán las medidas que tomarán.

En respuesta, la concejal señaló que no se retractará en sus afirmaciones y dijo que el alcalde Manfred Reyes Villa utiliza a estos trabajadores, que los envió para acallarla. Le pide al burgomaestre que se dedique a trabajar por departamento.

"Ellos son enviados por el alcalde para intentar intimidarnos, callarnos. Pero, quiero decirle al alcalde que, en lugar de intentar callarnos la boca en el trabajo de fiscalización que estamos realizando, que se dedique a hacer gestión. ¿Qué es lo que le ha dolido? ¿Hemos tocado intereses, tal vez, personales, familiares, grupales? Con el trabajo de fiscalización hemos llegamos al fondo de irregularidades que existe dentro el municipio. Que quede claro que no me voy a retractar, ni pedir disculpas por el trabajo de fiscalización que estoy realizando", afirmó Solíz.

Asimismo, la concejal denunció que fue agredida de manera verbal por funcionarios municipales por realizar su trabajo de fiscalización.

La concejal manifestó que hay temas denunciados que "causan conflicto al alcalde de Cercado", por lo que “está llamando a la violencia e incitación” para que funcionarios municipales, en horarios de trabajo, la agredan. Soliz atribuye la actitud de los funcionarios ediles en su contra a las denuncias que realiza sobre los actos de corrupción de cargos jerárquicos de la alcaldía cochabambina.

La denuncia de los actos de corrupción –insistió Soliz– se refiere a los funcionarios que también fueron parte de la gestión de José María Leyes, involucrados en el caso Mochilas I.

“ La denuncia no ha sido hacia ustedes, es a los cargos jerárquicos, personas como el jefe de Recursos Humanos, Hernán Méndez, (denuncia) que está prácticamente en la Contraloría con designaciones irregulares; Leslie Santibáñez, directora de Contratación, por contratos irregulares", sostuvo, tras advertir a los funcionarios de base no dejarse utilizar por el alcalde.

Según Soliz desde la semana pasada recibe llamadas anónimas con amenazas y autos con placas cubiertas se estacionan en la puerta de su casa.

Concejales de Súmate apoyan a los trabajadores

Desde Súmate, criticaron el accionar del MAS y justificaron a los trabajadores administrativos. Aseguran que harán seguimiento a las denuncias de los trabajadores.

"Para la concejal Silvia (Solíz) es una actitud armada por el alcalde, no es así, usted está trasnochada. Nosotros no vamos a entrar en la confrontación que ellos quieren , insultos, difamaciones, calumnias, no. Nosotros vinimos a trabajar", afirmó la concejal Daniela Cabrera.

Asimismo, afirmaron que oportunamente se convocó a la Policía para que no haya enfrentamientos dentro del Concejo.

"De parte mía, existió la orden, de igual manera de parte de los administrativos, se comunicaron rápidamente con la Policía, no cuando ingresaron al pleno, sino mucho antes. La explicación que me dio el comandante cuando mandaron a cinco oficiales la primera vez, es que vieron que la gente ya no estaba en la plaza y ellos supusieron que la gente se había retirado y retornaron al Comando. La segunda vez que llegaron, me explican que tomaron contacto con el portero, que les dijo que estaban en el patio y habían entrado a una reunión. De parte de la institución, sí se hizo el llamado correspondiente en momento oportuno a las autoridades policiales", detalló la presidenta del Concejo, Marilyn Rivera.