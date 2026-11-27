La circulación vehicular en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz tendrá cortes temporales durante tres días, desde el miércoles 2 hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, debido a trabajos de conservación vial.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, informó que las restricciones se aplicarán entre las 07:00 y las 14:00, periodo en el que se desplegarán maquinaria pesada y personal técnico para ejecutar las intervenciones programadas.

¿Qué sectores tendrán restricciones en la carretera?

De acuerdo con el comunicado de la ABC, los cortes comprenderán el tramo delimitado por los siguientes puntos de la ruta:

Colomi: sector de los retenes, kilómetro 40.

Locotal: kilómetro 90.

Padresama: kilómetro 150.

En estos sectores se realizarán trabajos de conservación para mantener las condiciones de la carretera y garantizar la seguridad de los usuarios y del personal encargado de las intervenciones.

¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?

La ABC recomendó a transportistas, conductores particulares y usuarios de esta vía organizar sus viajes con anticipación y evitar circular por el sector intervenido durante los horarios establecidos para los cortes.

La institución explicó que las restricciones permitirán ejecutar las labores programadas en condiciones adecuadas de seguridad, por lo que pidió comprensión y colaboración a quienes utilizan esta carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

Para conocer el estado de las rutas, los usuarios pueden comunicarse al número 71219232 o consultar el portal de transitabilidad de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

La entidad reiteró que mantiene el monitoreo de la Red Vial Fundamental y coordina acciones para atender las necesidades de conservación y seguridad en las carreteras del país.