Universitarios con máscaras de kusillos toman la UMSA para pedir la renuncia de Quelali

La Paz, Bolivia

Un grupo de estudiantes que usan máscaras de kusillos tomaron el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) la mañana de este jueves, entre sus demandas está la renuncia del cuestionado dirigente universitario de la Federación Universitaria Local (FUL), Álvaro Quelali.

Los estudiantes ingresaron al edificio al promediar las 07.30 de este jueves y procedieron a cerrar los principales accesos con candados y alambres mientras pedían el desalojo de los estudiantes, docentes y administrativos, según informa la agencia ANF.

“Exigimos la renuncia del señor Álvaro Quelali que es un dinosaurio que ya está más de 22 años en la universidad. No tenemos ningún color político, no pertenecemos a ninguno de los frentes, somos estudiantes de base. Hay mucha corrupción en la Universidad Mayor de San Andrés y es por eso que hemos hecho la toma pacífica del Monoblock. Estamos con las máscaras porque tenemos miedo a las represalias que puedan tomar, a muchos les hacen procesos universitarios y penales ”, indicó una universitaria.

Los manifestantes denunciaron que Quelali estaría ejerciendo tres gestiones como dirigente de la FUL bajo una práctica de corrupción que compromete a los dirigentes universitarios de las distintas carreras para asegurar respaldo y continuar a la cabeza dirigencial; pese a existir procesos de auditorías en su contra que no avanzan porque gozaría de la protección de autoridades.

Los universitarios aseguraron que no desistirán de su medida hasta que Quelali renuncie, al igual que todos los miembros de la FUL y del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana; además, piden de la instalación de una sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario para tratar estos temas.

"Estamos pidiendo una sesión ordinaria en el Honorable Consejo Universitario porque es muy lamentable toda la situación que está pasando, no solo en la UMSA, sino en todo el Sistema Universitario, en todos los departamentos hay represalias. El Congreso que se hizo en Potosí fue a dedazo, no hubo una representación estudiantil verdadera por el cogobierno universitario, no hubo votación para elegir al representante, porque en un Congreso se toman decisiones, se aprueban reglamentos, el alma de la autonomía universitaria", comentó la joven al medio RC Noticias.