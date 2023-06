Valda insiste que fue asesinato: “Ese hombre sufrió antes de morir”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“No es un capricho o acto de obstinación. No me cabe la menor duda de que ese cuerpo ha sido torturado, ha sido lacerado; ese hombre sufrió antes de morir”, dijo el abogado de la familia de la familia del fallecido interventor Carlos Colodro, durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

El jurista insiste en que la muerte de Colodro se trató de un asesinato previa tortura y cuestionó el informe brindado por el Ministerio de Gobierno, quienes aseguraron que el caso se trató de un suicidio.

Entre las observaciones que lanzó Valda está la falta de imágenes de las cámaras de seguridad que dan al balcón del piso 15, desde donde supuestamente se lanzó el interventor. “Si no tuviera la seguridad de sostener una afirmación de esta naturaleza realmente no me aventuraría a realizar toda la afirmación", dijo.

Durante la entrevista, el jurista presentó un plano de la ubicación de las cámaras de vigilancia del piso 15, donde ocurrió el incidente. “No hay punto ciego. El sistema de vigilancia estaba plenamente activado y en caso de que no, un experto debe realizar un peritaje de parte, haciendo un requerimiento a la empresa de vigilancia que debe tener almacenada las imágenes en la nube”, dijo.

Cuestionó que las autoridades no hayan tomado en cuenta a los familiares de la víctima en el proceso de investigación. “No se los ha tomado en cuenta en lo absoluto, ni para pedirles muestras para los grafismos, ni documentos para hacer el cotejo en el estudio documentológico, ni para observar lo que se veía en las cámaras de seguridad”, expresó.

"¿Cuál es el apuro para cerrar el caso? La muerte ocurrió el sábado y ya se dio el informe concluyente señalando que es la información suficiente para sostener que es un suicidio", agregó Valda.

Reveló que los pisos 14,15 y 16 estaban conectados por las gradas de emergencia del edificio, pues las personas que tienen acceso a estas unidades pueden ingresar solo empujando las puertas.

El abogado de la familia Colodro reiteró que presentarán una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde además solicitarán la aplicación de medidas cautelares tanto para la familia del fallecido interventor.