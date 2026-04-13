Velasco propone bonos de carbono y sanciones más severas contra incendios

Durante el debate de candidatos a la Gobernación cruceña, el postulante de Libre, Juan Pablo Velasco, presentó su propuesta ambiental centrada en la implementación de bonos de carbono, la creación de una guardia forestal y el fortalecimiento de políticas de prevención contra incendios forestales.

Velasco afirmó que el cuidado del medio ambiente es una prioridad para su generación y aseguró que no existe futuro posible sin una política seria de protección ambiental. En ese marco, planteó aprovechar los bonos de carbono como una nueva fuente de ingresos para financiar acciones de preservación y respuesta ante desastres ecológicos.

“El futuro de Santa Cruz es cuidar lo más valioso que tenemos después del recurso humano: nuestra biodiversidad”, sostuvo el candidato.

Asimismo, propuso conformar una guardia forestal departamental y profesionalizar a los bomberos para dejar de actuar de forma reactiva frente a emergencias ambientales, apostando por el uso de tecnología en la prevención y control de incendios.

Velasco recordó los incendios forestales de 2024 y cuestionó los daños causados por la acción humana, señalando que los “ecocidios y biocidios” deben ser sancionados con mayor severidad mediante leyes más duras.

En su intervención, también marcó distancia de otras propuestas que considera perjudiciales para el entorno natural, rechazando iniciativas como una planta nuclear o la explotación del Cerro Manomó, al considerar que podrían generar graves impactos ambientales.

El candidato aseguró que su visión apunta a impulsar energías limpias y convertir la protección del medio ambiente en una fuente de empleo y desarrollo económico para el departamento.

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