[VIDEO] Esta fue la última vez que se vio con vida a Camila Trincado

Santa Cruz, Bolivia

Andrea Camila Trincado Pérez, de 21 años de edad, la mujer que fue encontrada sin vida en el domicilio de su pareja Gonzalo F.G., de quien su familia sospecha que es el principal sospechoso de su muerte. Según relataron la joven presentaba hematomas en las piernas y la espalda; además se quejaba de dolor.

Recordemos que, la autopsia reveló que la mujer murió a consecuencia de una broncoaspiración y que no se halló ninguna otra lesión en el cuerpo, como denunciaba la familia de la ahora fallecida.

Para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se descarta que se trate de un feminicidio, no obstante, la pareja de la Camila permanece detenido y será sometido a investigación.

Sonia Pérez, madre de la víctima mostró su rechazo a lo establecido por las autoridades, afirmando que su hija sí tenía hematomas en el cuerpo, incluso algunos de días atrás. “Ahora dicen que no es feminicidio, quiero justicia y que se investigue todo esto a fondo, para que no sufran otras chicas y no sufra otra madre”, dijo con la voz entrecortada.