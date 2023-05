"Y yo empiezo a llorar y gritar y le digo que así no" relató una víctima de Pedraza

La Paz

El programa Que No Me Pierda (QNMP) de la Red Uno accedió a un audio de El País en el que una de las víctimas del jesuita Alfonso Pedraza brindó su testimonio y relató como Pedraza abusó de él aprovechando la ausencia de su madre.

Según describió, su madre se ausento dos días por su trabajo y pidió que se quede en el Colegio.

"Bueno, ese mismo año vinieron las vacaciones finales. Por cierto, mi madre tenía un negocio en Valle Grande y viajaba a La Paz a traer mercadería. Entonces, me dice: " Hijo, yo me voy a atrasar dos días; habla con el colegio para que te tengan dos días ahí que yo te recojo. Y me dijo que sí, encantado", relató.

Tras quedarse con Pedraza, relató que fue amarrado a la cama y latigueado por el jesuita.

Ese primer día, me dice: "vamos a la 'taquiña"" (la "taquiña' era una casa de retiro) y me lleva en una moto rojita, en un autito que ten él, y vamos hasta allá.

Llegamos, me desnuda y obviamente... ya comienzan los besos y me amarra en una cama. Empieza el acoso y empieza a darme latigazos con un cinturón.

"Y yo empiezo a llorar y gritar y le digo que así no, que haga lo que quiera, menos eso. Y él me entiende y me deja, y yo con mucha fuerza me hago daño en los brazos de la muñeca. Y ya me vengo aquí, a Valle Grande", coementó.