Alcalde de Mizque se resguarda en Cochabamba y compromete a dar solución a demanda por canasta escolar

El alcalde del municipio de Mizque, Melecio García, manifestó que ante los conflictos y supuestas amenazas que recibió por parte de un grupo de padres de familia, que demandan el cumplimiento de la canasta escolar, decidió resguardarse con su familia en la ciudad de Cochabamba, donde estará haciendo seguimiento a los proyectos de su municipio.

Afirmó que cumplirá con los compromisos de otorgar las canastas escolares a los padres de familia, quienes se movilizaron el martes y tapiaron el edificio de la Alcaldía y permanecer en vigilia.

"Por cuidar mi integridad tenía que alejarme del municipio porque anteriormente recibí agresiones físicas", afirmó García la noche del viernes en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

La mañana de ayer se registró un enfrentamiento entre mineros y el grupo de movilizados, en el que los mineros hicieron explotar cachorros de dinamita, golpearon y arrojaron piedras a las mujeres.

“Los mineros han arrastrado a las mujeres por el piso, no podemos tolerar que pisoteen de esa manera al pueblo. Cualquier problema que hay el Alcalde hace llamar a los mineros, nos hace dinamitar, toda la vida es así. Nosotros ya no tenemos derecho de reclamar nada, nos amenaza con procesos, hacer reventar nuestras casas, nuestros negocios, ya no podemos ni quejarnos”, dijo la representante de padres de familia de Mizque, Arminda Salazar.

Pese a estas agresiones, el edil afín al MAS, salió en defensa del accionar de los mineros y apuntó a los padres de familias de destrozar el edificio de la Alcaldía y arremeter contra este grupo de mineros.

"Yo no sabía que los mineros irían, yo estaba en Cochabamba haciendo actividades, seguramente los mineros fueron con paciencia hasta la Alcaldía y ahí destapiaron, pero lamentablemente los padres de familia reaccionaron. En los videos que me pasaron, son los padres de familia que destrozaron las puertas y ventanas. Los mineros me dijeron que fueron agredidos", denunció el alcalde.

Justificó que del presupuesto de Bs. 1.800.000 que tenía destinado para el desayuno escolar, el 50% se gastó inicialmente en la entrega del desayuno escolar y posteriormente en la emergencia por el Covid-19.

"No nos llegó el 100 por ciento el presupuesto por el POA, tengo un déficit de 6 millones de bolivianos, esos recursos no han llegado y ese presupuesto está ahí, pero no tenemos en liquidez para comprar las canastas que están pidiendo. Hemos comprometido de otros recursos para dar la canasta escolar", explicó el alcalde.