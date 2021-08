Camacho: "Si no nos dejan entrar al INRA, la sesión de la Comisión Agraria será en la calle"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, que la convocatoria a la tercera reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), se realizará este viernes 13 de agosto en las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

La autoridad dijo que la ley les faculta llevar adelante las reuniones en el lugar donde vean convenientes, y se debe buscar una solución por el tema tierras y ante los avasallamientos registrados en la Chiquitania.

"Nosotros no estamos yendo a confrontar, estamos yendo a que se aplique la norma y la norma se aplicará sesionando. Si no podemos ingresar o si no nos dejan ingresar al INRA, sesionaremos en la calle", afirmó Camacho.

El gobernador dijo que "el pueblo debe saber que existe una falta de voluntad del INRA y del Gobierno", y que las autoridades cruceñas están realizando las acciones necesarias para que el tema tierra se solucione.